Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

Твиттер «Зенита» отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру шведский нападающий Златан Ибрагимович.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Чемпионат05:46

«Зенит» заинтриговал болельщиков, оставив комментарий к новости о следующей команде Ибрагимовича

Матч ТВ05:05

Букмекеры оценили вероятность перехода Ибрагимовича в «Зенит»

Sport24.ru07:47

«Зенит» заинтриговал болельщиков, оставив комментарий к новости о следующей команде Ибрагимовича

Sportbox.RU05:05

В «Зените» не опровергли информацию о переговорах с Ибрагимовичем

РБК06:49

«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

Soccer.ru05:09

«Зенит» отреагировал на твит о будущем Ибрагимовича

RT на русском06:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Происшествия

Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска

В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
Русская Планета вчера в 21:14
Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Политика

Асад обвинил ЦРУ в убийстве основателя «Белых касок»

Одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье убили западные спецслужбы, в частности — Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), считает президент Сирии Башар Асад.
Lenta.ru 08:58
Шоу-бизнес

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
Финансы

Международные резервы России снизились на $1,8 млрд

Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Газета.Ru 08:40
Футбол

Тиль заговорил по-русски на базе «Спартака»

Нева Спорт 09:18
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером»

Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Из частного дома престарелых в Челябинске эвакуировали стариков

Челябинские чиновники экстренно забрали из частного дома престарелых 54 пенсионеров.
АиФ Челябинск 08:36
Политика

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Авто

Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 12 ноября в 04:35
Происшествия

Бывшему активу экс-министра Абызова продлили банкротство

Процедуру банкротства продлили до 28 апреля 2020 года.
REGNUM вчера в 00:16
Транспорт

В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории

Коммерсантъ 08:00
Культура

Невзоров заявил, что Галкину отменяют концерты

«Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», — сказал Невзоров в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».
URA.Ru 05:58
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Наука

Радар помог ученым исследовать следы древних охотников на мамонта

В заповеднике Уайт-Сендз, расположенном на территории Нью-Мексико (Соединенные Штаты Америки) ученые нашли человеческие следы древних охотников на мамонтов.
Ugpressa.ru вчера в 10:27
Наука

Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга

Naked Science 02:07
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Технологии

Дети с ноутбуками от Google не добьются успеха – топ-менеджер Apple

Школьники, занимающиеся на недорогих ноутбуках от Google (Chromebook), не добьются успеха, заявил директор по маркетингу Apple Фил Шиллер.
Москва 24 09:01
Музыка

Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.
Пятый канал 07:26
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
REGNUM 07:42
Кино

Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон еще до выхода первого

Премьера первого сезона сериала состоится 20 декабря 2019 года.
VSE42.RU 05:36
Политика

Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо

Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
ТВ Центр 02:08
Экономика

Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране

Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Коммерсантъ Саратов вчера в 10:15
Авто

Kia рассекретила внешность новой Kia Optima

Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Общество

В Новосибирске арестовали управляющего директора оборонного НИИ

В Новосибирске задержан и взят под стражу управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амир Алямов, сообщает портал NGS.ru.
РБК 08:23
Армия и оружие

Загороднюк: Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях

Загороднюк отметил, что Россия продолжает нарушать принципы свободного судоходства и препятствует развитию украинской морской индустрии.
ГЛАС.RU 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное