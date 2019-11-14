Футбол
Soccer.ru«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
Твиттер «Зенита» отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру шведский нападающий Златан Ибрагимович.
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Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Происшествия
Соколову не говорят об увольнении из СПбГУ, чтобы не расстраивать
Защитник напомнил, что Соколов активно сотрудничает со следствием, однако он находится в полуживом состоянии, постоянно срываясь на слезы.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Происшествия
Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Происшествия
В общежитии в Новой Москве произошел пожар
Пожар произошел в общежитии в дачном поселке в Новой Москве.
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Происшествия
Студент оставил послание перед стрельбой в колледже в Благовещенске
Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Данил Засорин оставил аудиопослание перед тем, как сегодня устроить стрельбу в вузе.
Политика
В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года
Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Футбол
Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Кино
Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года
Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
Космос
Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента МКС - отложен на год, следует из фотографии выступления генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова, опубликованной на сайте корпорации.
Энергетика
МЭА прогнозирует 7%-ный рост мирового спроса на нефть к 2025 году
К 2025 году мировой спрос на нефть увеличится на 6,6 млн б / с и составит 103,5 млн б / с. Такие данные содержатся в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2019.
Хоккей
Российские хоккеисты проиграли команде WHL в Суперсерии
В Канаде завершился пятый матч Суперсерии. Молодёжная сборная России уступила команде Западой хоккейной лиги (WHL) со счётом 1:2.
Общество
СМИ сообщили о работе России, Индии и Китая над альтернативой SWIFT
Россия, Китай и Индия ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции США.
Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Баскетбол
Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге
Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
Шоу-бизнес
Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой
Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».