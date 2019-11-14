Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

Твиттер «Зенита» отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру шведский нападающий Златан Ибрагимович.
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В «Зените» не опровергли информацию о переговорах с Ибрагимовичем

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«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

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«Зенит» заинтриговал болельщиков, оставив комментарий к новости о следующей команде Ибрагимовича

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В твиттере «Зенита» намекнули на возможность перехода Ибрагимовича

Sport24.ru04:54

«Тсс»: в «Зените» отреагировали на пост про будущее Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси»

78.ru09:47

«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

Soccer.ru05:09
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Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
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Соколову не говорят об увольнении из СПбГУ, чтобы не расстраивать

Защитник напомнил, что Соколов активно сотрудничает со следствием, однако он находится в полуживом состоянии, постоянно срываясь на слезы.
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Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

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Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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Instagram начал скрывать лайки во всем мире

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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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В общежитии в Новой Москве произошел пожар

Пожар произошел в общежитии в дачном поселке в Новой Москве.
ТАСС 16:34
Футбол

Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Lenta.ru 12:09
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Студент оставил послание перед стрельбой в колледже в Благовещенске

Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Данил Засорин оставил аудиопослание перед тем, как сегодня устроить стрельбу в вузе.
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В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года

Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.
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Бузова анонсировала выступление на Евровидении

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Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
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Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания вчера в 03:12
Футбол

Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина

Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
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В Корсакове во время циклона затопило порт

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Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
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Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
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Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили

Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента МКС - отложен на год, следует из фотографии выступления генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова, опубликованной на сайте корпорации.
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МЭА прогнозирует 7%-ный рост мирового спроса на нефть к 2025 году

К 2025 году мировой спрос на нефть увеличится на 6,6 млн б / с и составит 103,5 млн б / с. Такие данные содержатся в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2019.
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Российские хоккеисты проиграли команде WHL в Суперсерии

В Канаде завершился пятый матч Суперсерии. Молодёжная сборная России уступила команде Западой хоккейной лиги (WHL) со счётом 1:2.
Sport.ru 01:00
Общество

СМИ сообщили о работе России, Индии и Китая над альтернативой SWIFT

Россия, Китай и Индия ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции США.
Известия 05:51
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Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
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Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге

Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
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Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
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Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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