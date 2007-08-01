Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Зенит» намерен купить Чистякова за 3,5 млн евро

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может перебраться в Санкт-Петербурга. 25-летний футболист стал главным приоритетом «Зенита» на зимнее трансферное окно. По информации Федерального агентства новостей, петербургский клуб готов заплатить за переход оборонца в районе 3,5 млн евро.
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