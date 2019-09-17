Лига чемпионов

РБКРБК«Зенит» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона». Место в воротах петербургской команды займет Андрей Лунев, а в защите сыграют Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Юрий Жирков и Вячеслав Караваев.
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