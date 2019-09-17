Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона». Место в воротах петербургской команды займет Андрей Лунев, а в защите сыграют Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Йордан Осорио.

«Зенит» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

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