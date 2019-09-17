Лига чемпионов
РБК«Зенит» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Лион
Расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
14
Дюбуа
5
Денайер
6
Фильо
28
Коне
12
Мендес
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
10
Траоре
9
Дембеле
11
Депай
99
Лунев
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
11
Дриусси
5
Барриос
4
Осорио
18
Жирков
22
Дзюба
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона». Место в воротах петербургской команды займет Андрей Лунев, а в защите сыграют Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Йордан Осорио.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
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