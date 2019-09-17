Главный тренер "Зенита" Сергей Семак определился с футболистами, которые сыграют с первых минут в первом матче Лиги чемпионов во Франции против "Лиона". Главная новость - появление в стартовом составе новичков "сине-бело-голубых" Йордана Осорио и Вячеслава Караваева.

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Лионом»

Спорт день за днем

Наука Система слежения за поведением водителей появится в России Специальная система слежения за поведением водителей, которая сможет предупреждать их о возможности возникновения аварийной ситуации, появится в России в 2022 году.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Политика Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Происшествия Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.

Общество Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Здоровье Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы Профессора добавил, что если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20-30%).

Шоу-бизнес Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.

Экономика Дело Калви может быть закрыто из-за отсутствия состав преступления Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве почти на 2,5 млрд рублей.

Кино Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти» Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.

Киберспорт Valve обновила систему подбора рейтинговых игр в Dota 2 Компания Valve рассказала об изменениях в системе поиска игр в Dota 2. Теперь принимать участие в рейтинговых матчах смогут исключительно те игроки, которые сыграли не менее 100 часов.

Армия и оружие В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Футбол «Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Здоровье На островах стало больше передвижных рентген-кабинетов Сахалинский парк мобильных диагностических комплексов пополнили еще четыре спецавтомобиля.

Игры Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.

Происшествия Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.

Культура Международный фестиваль-школу «Территория» отменили на Камчатке Международный фестиваль-школа «Территория», который должен был пройти на Камчатке с 21 по 28 сентября, отменили за три дня до начала.

Происшествия На российских пограничников напали в Японском море Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Общество Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку Национальный родительский комитет выступил против введения обязательной сдачи ЕГЭ И ОГЭ по иностранному языку.

Кино Начались съемки фильма Mortal Kombat Съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat уже начались.

Футбол Кокорин и Мамаев окончательно освободились Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.