Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газетаСтал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Лионом»

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак определился с футболистами, которые сыграют с первых минут в первом матче Лиги чемпионов во Франции против "Лиона". Главная новость - появление в стартовом составе новичков "сине-бело-голубых" Йордана Осорио и Вячеслава Караваева.
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