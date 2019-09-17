Лига чемпионов
Российская газетаСтал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Лионом»
|38′
Сердар Азмун
|41′
Сердар Азмун
|46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
|51′
|61′
Ярослав Ракицкий
|64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
|70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
|71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
|77′
|78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
|86′
|87′
Олег Шатов
|55%
|Владение мячом
|45%
|89%
|Процент точных передач
|80%
|7
|Удары в сторону ворот
|7
|7
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|–
|10
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|10
|7
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
28
Коне
12
Мендес
29
Тузар
7
Терье
27
Корне
9
Дембеле
11
Депай
99
Лунев
17
Шатов
4
Осорио
6
Иванович
44
Ракицкий
14
Кузяев
11
Дриусси
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
27
Оздоев
Зенит
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак определился с футболистами, которые сыграют с первых минут в первом матче Лиги чемпионов во Франции против "Лиона". Главная новость - появление в стартовом составе новичков "сине-бело-голубых" Йордана Осорио и Вячеслава Караваева.
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