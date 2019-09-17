Тренерские штабы «Лиона» и питерского «Зенита» огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Караваев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Лионом»

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