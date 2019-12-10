Лига чемпионов

Нева СпортНева СпортСтал известен состав «Бенфики» на матч против «Зенита»

Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» . В воротах сыграет Одиссеас Влаходимос, в защите выйдут Томас Таварес, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра и Алекс Гримальдо.
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«Бенфика» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов

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