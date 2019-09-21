Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»

«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
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Семак определил стартовый состав «Зенита» на матч с «Рубином»

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