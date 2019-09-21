Футбол
Евро-футбол.ру«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»
«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
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Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Кавказский узел 09:42
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Происшествия
Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году
Греческая полиция арестовала 65-летнего мужчину, ливанца по происхождению, подозреваемого в угоне рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году.
Известия 10:27
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Политика
Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
РЕН ТВ вчера в 16:21
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19 сентября в 09:07
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Авто
УАЗ показал в Сети забытый внедорожник УАЗ-3171
«Второй» был построен в 1988 году на платформе 3171, которая представляла собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.
Автоновости дня 08:52
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва вчера в 12:05
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 19 сентября в 00:58
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Общество
В России изменят систему взыскания долгов
Согласно концепции нового закона, должник сможет погасить долг в досудебном порядке в течение 30 дней.
ПензаСМИ 19 сентября в 05:33
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой
Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Авто
Новый кросс Mitsubishi получит оригинальный дизайн
Ожидается, что японский концерн предложит вниманию аудитории уникальный формат кросса, в котором сочетается подзаряжаемый PHEV гибридный агрегат на базе 2,4-литрового бензинового двигателя со стартер-генератором, двух электромоторов и комплекта высокоэффективных аккумуляторных батарей, а также компактная трансмиссия и электрический полный привод.
Новые автомобили 18 сентября в 04:32
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд
Спорт-Экспресс 10:28
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план удара по РФ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главкому Военно-воздушных сил США в Европе Джеффри Ли Харригяну на его высказывания о том, что у американцев существует план для прорыва российской системы противовоздушной обороны в этом регионе, пишет РБК.
Московский Комсомолец вчера в 03:50
Политика
Трамп не приедет на саммит ООН по климату
Американский лидер Дональд Трамп не собирается присутствовать на саммите ООН по климату, который состоится 23 сентября.
Газета.Ru 10:11
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Гаджеты
Xiaomi представит самый дешевый смартфон Redmi
Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) назвал официальную дату выхода бюджетного смартфона Redmi 8A, который ранее был замечен в базе данных TENAA.
UfacityNews.ru 06:46