Футбол
Евро-футбол.ру«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»
«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
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Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
RT на русском 20:16
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК 17:28
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец подает в суд на Россию
Житель Британии Чарли Роули, пострадавший в 2018 году от нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, намеревается подать в суд на Россию.
Газета.Ru 20:44
Политика
Байден поддержал расследование США о разговоре Трампа с Зеленским
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что американский Конгресс должен довести до конца расследование по факту содержания телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 16:49
Политика
Более 13 млн венесуэльцев подписали петицию в защиту суверенитета
Свыше 13 миллионов жителей Боливарианской Республики оставили свои подписи под петицией в защиту суверенитета страны и против экономических санкций со стороны США.
Российская газета 20:01
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Футбол
Усэйн Болт: «Мбаппе может успешно играть в любой команде»
Думаю, он может успешно играть в любой команде.
Спорт-Экспресс 03:47
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Происшествия
Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован
Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.
ТАСС вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb 18:00
Экономика
«Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение
ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 02:31
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 19 сентября в 04:37
Культура
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb 07:57
Экономика
Кабмин одобрил законопроект о субсидиях регионам на доплаты к пенсии
В кабмине уточнили, что законопроект направлен на повышение эффективности и обеспечение своевременной целевой финансовой помощи субъектам РФ в виде субсидий на выплату региональной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров.
Аргументы и Факты 07:31
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов.
110km.ru вчера в 09:30
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru 21:58
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Интернет
Популярный пиратский контент в России определен
Как выяснили в антивирусной компании ESET, подавляющее большинство россиян продолжают использовать пиратские контенты и всего лишь 9% интернет-пользователей выбирают лицензию.
Южный Федеральный 08:42
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Общество
Тайфун «Тапа» ждут в Приморье в ближайшие дни
Если тайфун пройдет по более восточной траектории, ближе к Японии, в Приморье очень сильных дождей не будет.
Известия вчера в 05:43
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38