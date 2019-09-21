Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»

«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
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«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов

КП - Санкт-Петербург11:59

Сможет ли Шаронов демотивировать Семака? «Зенит» – «Рубин». Прямая трансляция и лучшие моменты

Матч ТВ11:44

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» с помощью жестового языка

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«Зенит» определился с составом на матч против «Рубина»

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Стал известен стартовый состав на матч «Зенита» против «Рубина»

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Семак определил стартовый состав «Зенита» на матч с «Рубином»

Нева Спорт11:03

«Зенит» — «Рубин»: гол Дзюбы отменен

Спорт-Экспресс12:33
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Теннис

Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова и вышел в финал турнира St. Petersburg Open.
МК-Спорт 11:36
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru 00:56
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Происшествия

В Турции перевернулся автобус с россиянами

Lenta.ru 12:54
Происшествия

В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии

Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
РИА Новости 11:53
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости вчера в 03:32
Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии

ТАСС 07:01
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

В воскресенье, 22 сентября, в Москве местами ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.
РБК 09:05
Футбол

«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Армия и оружие

Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область

Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область.
1743.ru 19 сентября в 23:02
Авто

В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8

На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.
Известия вчера в 04:35
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Политика

В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий

Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
Московский Комсомолец 02:30
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Политика

Глава Госбюро расследований Украины заявил о прослушке в его кабинете

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивали.
Известия 11:11
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Финансы

Курс доллара вырос до 64,30 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 64,30 рубля.
ТАСС 19 сентября в 03:04
Происшествия

В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»

RT на русском 09:32
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Интернет

Facebook приостановил работу тысяч приложений

Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
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