Футбол
Евро-футбол.ру«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»
«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
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Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
RT на русском 14:45
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей
Как поясняется в сообщении ведомства, ФАС наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords.
ТАСС 19 сентября в 05:39
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 19 сентября в 04:41
Происшествия
В Гонконге задержали 13-летнего ребенка в связи с поджогом флага
Девочка 13 лет задержана полицией Гонконга по обвинению в оскорблении государственного флага, сообщает 22 сентября RTHK.
REGNUM 19:54
Политика
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
BFM.ru 12:14
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщило военное ведомство.
Коммерсантъ 07:42
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Политика
Помощник Зеленского поведал о реализации «формулы Штайнмайера»
Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о том, как воплотить в жизнь "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 18:24
Футбол
«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»
Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.
Вести.Ru 19:47
Политика
Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке его кабинета
Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру.
Коммерсантъ 15:22
Космос
Крымский астроном рассказал, как открыл первую межзвездную комету
Уникальная межзвездная комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта крымским астроном-любителем, сотрудником астрономического научного центра, инженером ГАИШ МГУ Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года.
ФАН 19 сентября в 09:15
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Общество
Ирина Шейк блистала на показе Versace
Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Versace, который состоялся на днях в Милане в рамках Недели моды, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 16:27
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Футбол
Клопп: мы ещё ничего не выиграли
Чемпионат 20:27
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Экономика
Из-за снижения уловов в России подорожал лосось
Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19 сентября в 19:16
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0
Коммерсантъ 14:04
Культура
В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды
Телепрограмма 05:19
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
REGNUM 14:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb 18:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Финансы
Гонконг снизил базовую ставку вслед за ФРС США
Сегодня, 19 сентября 2019 года, Денежно-кредитное управление Гонконга приняло решение снизить базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 2,25% вслед за аналогичным решением Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Саминвестор 19 сентября в 02:29
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28