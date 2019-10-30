Петербургский «Зенит» назвал состав на матч 1/8 финала Кубка России по футболу против «Томи». Информация появилась на официальном сайте команды. Место в воротах займет голкипер Александр Васютин.

«Зенит» назвал состав на матч с «Томью», в заявке нет Дзюбы

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