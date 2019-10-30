Футбол

Нева СпортНева Спорт«Зенит» назвал состав на матч с «Томью», в заявке нет Дзюбы

Петербургский «Зенит» назвал состав на матч 1/8 финала Кубка России по футболу против «Томи». Информация появилась на официальном сайте команды. Место в воротах займет голкипер Александр Васютин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» — «Томь»: составы команд на матч Кубка России

Чемпионат11:43

«Зенит» — «Томь»: Дзюба не попал в заявку на матч

Спорт-Экспресс11:41

Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Томью»

78.ru12:21

«Зенит» — «Томь»: Азмун, Дриусси и Оздоев — в запасе, Дзюба — вне заявки

Sport24.ru11:49

«Зенит» – «Томь». Васютин и Сутормин в старте, Дзюбы нет в заявке. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Sports.ru08:25

Васютин и Краневиттер попали в стартовый состав «Зенита» на матч Кубка России с «Томью»

Телеканал Санкт-Петербург12:13

Александр Васютин дебютировал в стартовом составе «Зенита»

Piter.tv12:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Авто

Mercedes-Benz сертифицировал электрокроссовер EQC для России

Коммерсантъ 04:39
Политика

В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии

Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
ТАСС вчера в 19:30
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

РИА Новости 10:27
Политика

США не позволят России возобновить работу консульства в Сан-Франциско

Первый замгоссекретаря США Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не дадут в будущем разрешение России на возобновление работы консульства в Сан-Франциско.
Московский Комсомолец 12:14
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 11:25
Здоровье

Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря

Капитальный ремонт поликлиники №1 в Приокском районе Нижнего Новгорода завершится к 15 декабря.
КП - Нижний Новгород 10:25
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Футбол

Игрок «Спартака» рассказал о тренировках нового наставника Тедеско

Ранее сообщалось, что Мельгарехо поделился мыслями о будущем в составе столичного клуба.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Здоровье

64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 28 октября в 00:15
Шоу-бизнес

Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.
RT на русском 11:36
Политика

Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку

Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.
REGNUM 12:20
Происшествия

Вор в законе Новик с восемью судимостями попался оперативникам

Новиков — уроженец города Гуково Ростовской области — имеет восемь судимостей.
Lenta.ru 12:02
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Культура

RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском 05:09
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

ИА Новороссия 01:32
Кино

Канал HBO отменил выход первого приквела «Игры престолов»

В сентябре стало известно, что канал HBO планирует снять приквел об истории древней семьи Таргариенов за 300 лет до событий вышедшего сериала.
VSE42.RU вчера в 22:28
Политика

Болгария отказала в визе российскому дипломату

Болгария отказала выдавать визу военному атташе российского посольства в Софии.
Lenta.ru 12:19
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера

Lenta.ru 12:23
Футбол

Под выигрыш Россией чемпионата мира подвели переписку

FIFA не сомневается в справедливости ее победы Законность победы России в конкурсе за право провести прошлогодний чемпионат мира по футболу вновь попытались поставить под сомнение.
Коммерсантъ 08:38
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Экономика

У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
РБК 09:50
Политика

Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян

Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru 08:39
Политика

Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Футбол

Фото мяча финала Лиги чемпионов появилось в Сети

Фотографии мяча финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 появились в Сети, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник российского клуба «Зенит». В системе донецкого «Шахтёра» находился с 13 лет. Прошёл путь до игрока основного состава команды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное