Футбол
Нева Спорт«Зенит» назвал состав на матч с «Томью», в заявке нет Дзюбы
Петербургский «Зенит» назвал состав на матч 1/8 финала Кубка России по футболу против «Томи». Информация появилась на официальном сайте команды. Место в воротах займет голкипер Александр Васютин.
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Васютин и Краневиттер попали в стартовый состав «Зенита» на матч Кубка России с «Томью»
Телеканал Санкт-Петербург12:13
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Lenta.ru 12:23
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Фото мяча финала Лиги чемпионов появилось в Сети
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