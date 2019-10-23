«Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов, проведя два разных тайма. В первом петербуржцы уверенно оборонялись и смело контратаковали, а второй — провалили. Переломить ход игры хозяевам помогли грамотные своевременные замены главного тренера Юлиана Нагельсмана.

Почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в ЛЧ

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