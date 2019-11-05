Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «РБ Лейпцигом»
«Зенит» определился со стартовым составом на матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».
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С первых минут за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.RT на русском11:53
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