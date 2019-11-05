Лига чемпионов

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Лейпцигом» в ЛЧ

На скамейке запасных остались Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роберт Мак, Олег Шатов и Себастьян Дриусси.
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С первых минут за «Зенит» сыграют
 Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.
RT на русскомвчера в 11:53

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Смольников выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

Sportbox.RUвчера в 11:50

Дриусси в запасе: «Зенит» назвал состав на матч с «Лейпцигом»

78.ruвчера в 12:20

Объявлен стартовый состав на матч «Зенит» – «Лейпциг»

Петербургский дневниквчера в 12:15

Автобус Семака разбился о «Лейпциг»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Смольников выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

Матч ТВвчера в 11:50

«Зенит» — «Лейпциг»: Азмун и Дзюба — в старте, Жирков, Караваев и Вернер — в запасе

Sport24.ruвчера в 11:36

«Лейпциг» на русском языке огласил состав на матч с «Зенитом»

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:08
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

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РБК вчера в 16:00
Происшествия

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Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
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Роскачество проверило ванильный зефир

РИА Новости 00:09
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Депутат Верховной рады рассказал о возвращении к власти «тупых людей»

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Матч ТВ вчера в 07:11
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Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ 04 ноября в 17:18
Политика

США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана

США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 17:38
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».
Rambler News Service вчера в 13:00
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в перестрелке на юге Таиланда

Неизвестные атаковали один из КПП в провинции Яла на юге Таиланда. В результате случившегося 15 человек погибли.
Российская газета вчера в 22:27
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РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах

Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, которое ранее предложил кабмин.
РБК вчера в 23:16
Политика

Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
RT на русском вчера в 20:59
Общество

Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса

Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Происшествия

Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево

"В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 00:04
Происшествия

Суд арестовал двоих подозреваемых в убийстве мэра Киселевска

Второй подозреваемый в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева отправлен под стражу на 2 месяца.
Вести.Ru вчера в 04:02
Общество

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС вчера в 10:19
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Армия и оружие

«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»

Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
ТАСС вчера в 04:30
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04 ноября в 00:06
Общество

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Общество

Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье

VSE42.RU вчера в 23:46
Футбол

«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Российская газета вчера в 15:18
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
РИА Новости вчера в 17:15
Здоровье

Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса

Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
Телепрограмма вчера в 21:30
Футбол

Андрей Талалаев — о пропущенном голе «Зенита» от «Лейпцига»: «У меня в „Химках“ игроки умерли бы, но этот мяч вынесли бы»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 22:45
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