с чего всё началось

На скамейке запасных остались Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роберт Мак, Олег Шатов и Себастьян Дриусси.

«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Лейпцигом» в ЛЧ

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Армия и оружие Российский патруль забросали камнями в Сирии Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.

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Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.

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