с чего всё началось

Определился стартовый состав «Зенита» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 5 ноября, начало — в 20.55 (мск).

Азмун и Дзюба сыграют в атаке «Зенита» против «Лейпцига»

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Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

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Культура На экранах «Верность» Нигины Сайфуллаевой На экранах "Верность" Нигины Сайфуллаевой В кинопрокат вышла "Верность" Нигины Сайфуллаевой.

Армия и оружие NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.

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