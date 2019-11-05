Лига чемпионов
LiveSport.ruАзмун и Дзюба сыграют в атаке «Зенита» против «Лейпцига»
Определился стартовый состав «Зенита» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 5 ноября, начало — в 20.55 (мск).
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С первых минут за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.RT на русском11:53
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