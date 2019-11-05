Лига чемпионов
Телеканал Санкт-Петербург«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Лейпцигом» в ЛЧ
На скамейке запасных остались Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роберт Мак, Олег Шатов и Себастьян Дриусси.
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С первых минут за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.RT на русскомвчера в 11:53
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«Зенит» — «Лейпциг»: Азмун и Дзюба — в старте, Жирков, Караваев и Вернер — в запасе
Sport24.ruвчера в 11:36
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