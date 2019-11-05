с чего всё началось

На скамейке запасных остались Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роберт Мак, Олег Шатов и Себастьян Дриусси.

«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Лейпцигом» в ЛЧ

Здоровье Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью Видами рака с самой высокой одногодичной смертностью специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.

Происшествия В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.

Экономика «Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30% Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Политика Путин предложил российским ученым заменить «Википедию» Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.

Происшествия В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Общество Правительство составило список угроз безопасности Рунета 1 ноября вступил в силу закон об изоляции Рунета, который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».

Политика Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.

Экономика «Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.

Общество В Госдуме предложили в сто раз увеличить штрафы для иностранных СМИ Штраф для иностранных СМИ за нарушения избирательного законодательства могут вырасти более чем в 100 раз.

Политика Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды Логинов стал замминистра в начале декабря 2018 г. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: первый — по охране окружающей среды, а второй — по отходам производства и потребления.

Транспорт Около 14 пассажирских поездов застряли в пути из-за непогоды Напомним, что поезд «Ласточка» по направлению Петрозаводск-Санкт-Петербург прибыл на Ладожский вокзал спустя 13 часов вместо положенных 5 — в 6.48.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип, снятый в Петербурге На официальном YouTube-канале группы Lindemann, метал-проекта, образованного 4 января 2015 года лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, появился новый клип.

Гаджеты Adobe представила приложение для смартфонов Посредством искусственного интеллекта производится подбор подходящих фильтров и эффектов еще до того, как будет сделан фотоснимок.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Политика Белый дом не нашел доказательств вины Трампа в стенограммах допросов Белый дом настаивает на невиновности президента США Дональда Трампа после обнародования стенограмм допроса в Конгрессе постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера в рамках процедуры импичмента.

Общество В Челябинской области забеременели три воспитанницы детдома В Центре помощи детям Чесменского района Челябинской области отрицать произошедшее не стали, сообщив, что директор учреждения Татьяна Ворожева сейчас находится на совещании в Челябинске, поэтому пока не может прокомментировать информацию.

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Автоспорт Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.

Политика Госсовет Крыма согласовал назначение вице-премьеров правительства РК Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение шести заместителей председателя Совета министров РК.