Лига чемпионов

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Лейпцигом» в ЛЧ

На скамейке запасных остались Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роберт Мак, Олег Шатов и Себастьян Дриусси.
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С первых минут за «Зенит» сыграют
 Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.
RT на русскомвчера в 11:53

Подробнее о событии

«Зенит» — «Лейпциг»: Азмун и Дзюба — в старте, Жирков, Караваев и Вернер — в запасе

Sport24.ruвчера в 11:36

Дриусси в запасе: «Зенит» назвал состав на матч с «Лейпцигом»

78.ruвчера в 12:20

Объявлен стартовый состав на матч «Зенит» – «Лейпциг»

Петербургский дневниквчера в 12:15

Смольников выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

Матч ТВвчера в 11:50

Автобус Семака разбился о «Лейпциг»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

«Лейпциг» на русском языке огласил состав на матч с «Зенитом»

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:08

Санкт-Петербург: «Зенит» в трех шагах от очередного трофея

МИА МИР04 ноября в 04:38
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина

В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.
Газета.Ru 02:38
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«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Происшествия

Boeing 777 экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем

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Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»

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Происшествия

В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
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Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Общество

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Новая газета 03:02
Политика

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.
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Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

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РИА Новости вчера в 02:41
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

Газета.Ru 03:12
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Общество

В Госдуме предложили в сто раз увеличить штрафы для иностранных СМИ

Штраф для иностранных СМИ за нарушения избирательного законодательства могут вырасти более чем в 100 раз.
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Политика

«Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков

Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области.
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Политика

Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Логинов стал замминистра в начале декабря 2018 г. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: первый — по охране окружающей среды, а второй — по отходам производства и потребления.
Ведомости 03:25
Транспорт

Около 14 пассажирских поездов застряли в пути из-за непогоды

Напомним, что поезд «Ласточка» по направлению Петрозаводск-Санкт-Петербург прибыл на Ладожский вокзал спустя 13 часов вместо положенных 5 — в 6.48.
Карелинформ 00:25
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип, снятый в Петербурге

На официальном YouTube-канале группы Lindemann, метал-проекта, образованного 4 января 2015 года лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, появился новый клип.
Телеканал 360° вчера в 09:36
Гаджеты

Adobe представила приложение для смартфонов

Посредством искусственного интеллекта производится подбор подходящих фильтров и эффектов еще до того, как будет сделан фотоснимок.
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Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Политика

Белый дом не нашел доказательств вины Трампа в стенограммах допросов

Белый дом настаивает на невиновности президента США Дональда Трампа после обнародования стенограмм допроса в Конгрессе постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера в рамках процедуры импичмента.
Известия вчера в 22:31
Общество

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детдома

В Центре помощи детям Чесменского района Челябинской области отрицать произошедшее не стали, сообщив, что директор учреждения Татьяна Ворожева сейчас находится на совещании в Челябинске, поэтому пока не может прокомментировать информацию.
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Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Автоспорт

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В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Политика

Госсовет Крыма согласовал назначение вице-премьеров правительства РК

Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение шести заместителей председателя Совета министров РК.
Российская газета 02:59
Политика

Индийские военные примут участие в параде на Красной площади 9 мая

Индия направит своих военнослужащих для участия в параде, который состоится на Красной площади в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх.
РИА Новости 03:25
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