с чего всё началось

В Санкт-Петербурге завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле вновь уступил «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 0:2. На 13-й минуте Хальстенберг пробил Кержакова, но гол гостей не был засчитан.

Общество Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.

Армия и оружие Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом Опубликованы кадры, на которых разведчики одного из армейских подразделений Республик Донбасса наносят удар из ПТУР по позициям украинских оккупантов.

Общество Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта» Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.

Происшествия На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Космос В США испытали новейший космический корабль Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.

Здоровье В Сахалинской области создается Тихоокеанский медицинский кластер Для регионов, которые возьмутся за создание медицинских кластеров, предусмотрена возможность федерального финансирования.

Политика Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Культура На экранах «Верность» Нигины Сайфуллаевой На экранах "Верность" Нигины Сайфуллаевой В кинопрокат вышла "Верность" Нигины Сайфуллаевой.

Шоу-бизнес Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Шоу-бизнес Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения 5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.

Космос NASA рассматривает возможность серии долговременных полетов на МКС Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено использовать Международную космическую станцию (МКС) для подготовки по крайней мере 10 астронавтов к полетам продолжительностью один год и контактирует по этому вопросу с российскими коллегами.

Здоровье Рождаемость в Алтайском крае сокращается с каждым годом Убыль населения в Алтайском крае за девять месяцев 2019 года превысила негативные показатели предыдущего за счет сокращения рождаемости, сообщает 5 ноября Политсиб.ру со ссылкой на данные Алтакрайстата.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Происшествия Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве.

Футбол Ловчев считает, что судьи помогают «Зениту» Считаю, что какая-то помощь «Зениту», пусть и не организованная Александром Дюковым, всё равно существует — она в головах арбитров.

Армия и оружие Советский ПТУР 1978 года оторвал башню современному танку В результате разрыва ракеты, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса советской разработки «Метис», который появился в армии в 1978 году, у самоходного орудия не просто оторвало тяжелую башню, но и отбросило ее в сторону на несколько метров.

Футбол Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига» Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.

Футбол Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2 Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими.