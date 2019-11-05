Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Зенит» повторно проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

В Санкт-Петербурге завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле вновь уступил «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 0:2. На 13-й минуте Хальстенберг пробил Кержакова, но гол гостей не был засчитан.
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С первых минут за «Зенит» сыграют
 Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.
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