Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ru«Зенит» повторно проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
В Санкт-Петербурге завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле вновь уступил «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 0:2. На 13-й минуте Хальстенберг пробил Кержакова, но гол гостей не был засчитан.
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С первых минут за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.RT на русском11:53
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Болельщики «Зенита» перед игрой с «Лейпцигом» встретили команды патриотическим баннером
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