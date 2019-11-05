Лига чемпионов
Росбалт«Зенит» вновь уступил «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
«Зенит» и «РБ Лейпциг» сразились второй раз за две недели в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. На сей раз встреча состоялась в Санкт-Петербурге.
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С первых минут за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Йордан Осорио, Александр Ерохин, Артём Дзюба и Сердар Азмун.RT на русском11:53
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