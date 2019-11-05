с чего всё началось

«Зенит» и «РБ Лейпциг» сразились второй раз за две недели в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. На сей раз встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.

Общество Преступники нашли новый способ кражи денег с карт Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Происшествия В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Спорт Голландская гимнастка рассказала о восьми годах съёмок в фильмах для взрослых Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, которая предыдущие восемь лет снималась в фильмах для взрослых, рассказала о нюансах работы в необычной для спортсменки сфере.

Политика Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Авто Aston Martin представил первый в своей истории мотоцикл Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил первый в истории марки мотоцикл, который получил название AMB 001.

Здоровье УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.

Общество Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Интернет Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Общество Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.

Наука Содержание жира у человека определили с помощью термографии Исследователи из России и Франции создали цифровую модель распределения жира в организме человека, используя метод инфракрасной (ИК) термографии.

Шоу-бизнес После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.