с чего всё началось

Футболисты «Зенита» потерпели поражение и во втором матче с «Лейпцигом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча 4-го тура, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.

Общество В России подали рекордный иск на 100 трлн рублей В России подан самый большой иск о компенсации морального ущерба, который составил 100 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой пассией В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.

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Футбол Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2 Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска Два человека задержаны по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

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Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

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Общество Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.

Политика Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.

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Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.