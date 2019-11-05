Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «РБ Лейпцигом»

«Зенит» определился со стартовым составом на матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»

Петербургский дневник14:59

Дриусси в запасе: «Зенит» назвал состав на матч с «Лейпцигом»

78.ru12:20

«Лейпциг» перед матчем с «Зенитом» дал стартовый состав на русском языке

Спорт-Экспресс11:52

«РБ Лейпциг» опубликовал состав на матч с «Зенитом» на русском языке и в стиле «Звездных войн»

Sport24.ru12:20

Болельщики «Зенита» перед игрой с «Лейпцигом» встретили команды патриотическим баннером

Телеканал Санкт-Петербург13:05

Смольников выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

Матч ТВ11:50

«Зенит» - ЦСКА: Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе хозяев

Soccer.ru02 ноября в 09:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:14, Вашингтон
Шоу-бизнес

СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы

Известия 07:36
Авто

Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем

Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.
Тарантас Ньюс вчера в 08:25
Игры

Blizzard анонсировал и показал игру Diablo IV

Любители игры в Diablo IV вновь смогут наслаждаться пугающей атмосферой мира, в котором не осталось никого, кто мог бы противостоять злу, кроме персонажей трех классов: варвар, колдунья, друид.
Территория новостей вчера в 10:00
Футбол

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

RT на русском 14:50
Происшествия

В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников

В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
РБК 09:34
Общество

Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР

РИА Новости 12:31
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Политика

Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Футбол

Лига чемпионов: «Барселона» не смогла обыграть «Славию» на «Камп Ноу»

ODDS.ru 14:47
Музыка

Снятый в Петербурге новый клип фронтмена Rammstein появился в Сети

Невские Новости 05:02
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Происшествия

Потерявшуюся в открытом море туристку спасли леденцы

РЕН ТВ 07:13
Гаджеты

Тренд на сборку ПК оживил рынок

Как отметил «Ситилинк», после длительного периода спада в этом сегменте рынка, покупатели вновь обратились к индивидуальной сборке системных блоков.
IT-World 05:02
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Политика

Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05:18
Армия и оружие

В армии Украины появятся подразделения военной полиции

Подразделения военной полиции существуют в армиях многих стран, в их функции входят поддержание правопорядка в рядах вооруженных сил, патрулирование военных объектов и обеспечение безопасности в зоне применения войск.
ТАСС 12:31
Политика

Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым

Известия 15:08
Фигурное катание

Загитова отписалась от бывшей ученицы Тутберидзе после критики

Спорт день за днем вчера в 06:50
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Футбол

Кутепов — о своей травме: нам Бог не обещал лёгкого пути

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свою травму, которую он получил в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1). «Нам Бог не обещал лёгкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него, и что с Ним, за Ним, в Нём и мы его обязательно пройдём, и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни».
Чемпионат 14:28
Происшествия

Группу женщин и детей с гражданством США убили в Мексике

Интерфакс 04:36
Армия и оружие

Министр ВМС США предупредил о проблемах с комплектующими для кораблей

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью британскому изданию Financial Times выразил обеспокоенность «ненадежностью» системы поставок комплектующих для боевых кораблей страны.
Коммерсантъ 05:15
Общество

Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка

Известия 07:59
Технологии

Yadro купила российский стартап по производству микропроцессоров

Yadro, являющаяся отечественным разработчиком СХД и входящая в «ИКС Холдинг», приобрела 51% в компании Syntacore, занимающейся разработкой микропроцессорных ядер.
IT-World 03:58
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
РБК 10:19
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное