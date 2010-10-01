РПЛ

Спорт день за днемСпорт день за днемДзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Как говорил Штирлиц - запоминается последняя фраза? Это о Дзюбе… Особое мнение

Спорт уик-энд17:24

Казанский «Рубин» дома не удержал ничью с «Зенитом»

Казанские ведомости12:23

«Даже у Краневиттера просили футболку». «Зенит» победил в Казани: репортаж и лучшие моменты

Матч ТВ10:28

Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином»

Чемпионат13:07

РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» благодаря голу Дзюбы

Бомбардир.ру07:54

Дзюба после игры с «Рубином»: «Спасибо за поддержку и добрые слова!»

Sports.ru13:14

«Зенит» вылетел из Казани в Санкт-Петербург после победного матча с «Рубином»

Спорт-Экспресс09:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:54, Вашингтон
Общество

В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок

Lenta.ru вчера в 22:08
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Происшествия

В Самаре горящую BMW потушили канализационными стоками

ГТРК Самара 09:38
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru 14:53
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру 11:29
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Политика

Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования

Партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования, сообщает местное издание Pagina 7.
РИА Новости 14:42
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru 07:40
Космос

Бур миссии InSight вновь заработал

N+1 02:43
Шоу-бизнес

Шура покупает квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей

Вокруг ТВ вчера в 07:27
Кино

В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»

Piter.tv 14:57
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe 12:03
Общество

В МЧС предложили закрепить в законе понятие «оправданного риска»

В МЧС России разработали законопроект, по которому предлагается на законодательном уровне закрепить понятие «оправданного риска», чт позволило бы обеспечить правовые гарантии горноспасателей при ликвидации аварий и их последствий в шахтах.
Страна Советов on-line 03:51
Единоборства

Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
ГЛАС.RU 03:09
Политика

В СБУ заявили о блокировке поставки угля с Донбасса в обход запрета

Служба безопасности Украины заявила о том, что заблокировала механизм поставок угля, который был добыт на Донбассе, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 13:52
Футбол

Тедеско назвал любимое место в Москве

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал Красную площадь своим самым любимым местом в российской столице.
RT на русском 16:31
Политика

Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений

"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Газета.Ru 17:23
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 12:10
Футбол

«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
РИА Новости 17:17
Политика

Медведев назвал главную задачу «Единой России»

Перед "Единой Россией" стоит задача сохранить политическое лидерство, заявил на XIX съезде партии ее председатель, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:48
Общество

Павел Дуров извинился за сбой в работе Telegram

Мойка78 12:23
Армия и оружие

Российские С-400 заступят на боевое дежурство в Турции автономно

Купленные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут развернуты в режиме stand alone system («автономная система»), то есть станут работать независимо, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Экономика сегодня 02:38
Происшествия

Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

Lenta.ru 16:23
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

RT на русском 13:26
Происшествия

Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

Убийство воров в законе в Сухуме произошло на глазах маленькой девочки. Видео опубликовал в субботу, 23 ноября, Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 06:31
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах

Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
Актуальные Новости 04:50
Хоккей

«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом

В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
Вести.Ru 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное