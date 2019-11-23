РПЛ
Телеканал Санкт-Петербург«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Рубином»
Гостевой матч начнется в Казани в 14:00. Сине-бело-голубые объявили стартовый состав на встречу с казанским клубом.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
Политика
Президент призвал «Единую Россию» реагировать на запросы и нужды людей
Владимир Путин заявил, что партия "Единая Россия" должна не править, а служить народу - во имя будущего страны.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Футбол
Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
Музыка
U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет
Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды после матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). В прошедшей встрече Дзюба стал автором победного гола.
Политика
Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Политика
Кадыров обсудил с Дмитрием Медведевым проблемы блокпостов в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 ноября встретился В Москве с премьером-министром России Дмитрием Медведев.
Фигурное катание
Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель
Шоу-бизнес
67-летний Микки Рурк снова закрутил роман с русской девушкой
Микки Рурк никак не прокомментировал эту ситуацию. Есть информация, что девушка – близкий друг голливудской звезды.
Политика
Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной
Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
Общество
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
В последние годы Китай был ведущим иностранным кредитором американской экономики, но из-за торговой войны принялся распродавать гособлигации США.
Футбол
Вратарь «Ювентуса» Щенсны задумался о переезде в Россию
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны в шутливой форме прокомментировал голы полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в матче с «Тамбовом» (3:2).
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Космос