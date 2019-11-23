Гостевой матч начнется в Казани в 14:00. Сине-бело-голубые объявили стартовый состав на встречу с казанским клубом.

«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Рубином»

Спорт день за днем

Политика Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.

Армия и оружие Российский военный спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.

Общество Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».

Общество Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.

Теннис Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.

Музыка U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.

Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Футбол Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды после матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). В прошедшей встрече Дзюба стал автором победного гола.

Политика Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".