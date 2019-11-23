РПЛ

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Рубином»

Гостевой матч начнется в Казани в 14:00. Сине-бело-голубые объявили стартовый состав на встречу с казанским клубом.
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