РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUУрал — Зенит 1:3

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России. Гости быстро открыли счет — уже на 3-й минуте защитник Бранислав Иванович забил свой второй мяч в этом сезоне РПЛ. Под занавес получаса игры Магомед Оздоев удвоил преимущество петербуржцев.
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