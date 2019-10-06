РПЛ

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Уралом»

На скамейке запасных сегодня остались Андрей Лунев, Александр Васютин, Данила Прохин, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Олег Шатов, Роберт Мак, Алексей Сутормин и Илья Воробьев.
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Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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