Ранее футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» приняли решение уйти на самоизоляцию на клубной базе в подмосковной Баковке. Из-за риска, связанного с выявлением заболевших коронавирусом в других командах РПЛ.

«Зенит» не планирует самоизолироваться на базе

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