Коронавирус

Нева СпортНева Спорт«Зенит» не планирует самоизолироваться на базе

Ранее футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» приняли решение уйти на самоизоляцию на клубной базе в подмосковной Баковке. Из-за риска, связанного с выявлением заболевших коронавирусом в других командах РПЛ.
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Гендиректор «Зенита»: «Хочется верить, что Роспотребнадзор пересмотрит позицию по карантину для всех»

Sports.ru06:47

«Зенит» не планирует самоизолироваться на базе

Нева Спорт06:41

В «Зените» надеются, что Роспотребнадзор пересмотрит жёсткую позицию по карантину

RT на русском06:22

Гендиректор «Зенита»: «Хочется верить, что Роспотребнадзор пересмотрит позицию по карантину»

Матч ТВ06:36

Гендиректор «Зенита»: пока нет необходимости в изоляции команды на базе

РИА Новости05:19
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Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Технологии

В сети выставили на продажу данные 5 млн учащихся Skyeng

По данным газеты, сведения о некоторых клиентах, попавшие в базу, оказались подлинными. Skyeng не подтверждает факт утечки или взлома.
Forbes 05:42
Футбол

«Чертаново» заявило Спортивный городок «Лужники» для участия в Юношеской лиге УЕФА

Футбольная академия "Чертаново" заявила Спортивный городок "Лужники" для участия команды в Юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС Спорт 07:07
Происшествия

СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора

Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних.
РБК 07:44
Происшествия

В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
56
Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
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Происшествия

Собчак заявила о нападении в захваченном монастыре на Урале

В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак.
РБК 08:00
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Шоу-бизнес

Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

Газета.Ru 06:43
52
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
6,8K
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
458
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня.
REGNUM 04:02
2K
Общество

В российском селе после шаманского обряда ввели карантин

Случаи заражения зарегистрированы после того, как 9-10 июня в селе Шулуты прошел шаманский обряд, в котором приняли участие более 30 человек.
Lenta.ru 07:55
13
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
28
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
3,3K
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
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Политика

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата

Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов.
Евразия Daily 00:22
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК 06:33
597
Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 09:46
75
Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
107
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
2,5K
Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
290
Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

Петровы просят помощи у неравнодушных граждан. На спасение пациента остается очень мало времени.
Evo-rus.com 04:43
48
Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
6
Политика

ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию

ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 07:23
394
Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Происшествия

На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта

"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
25
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

Вести.Ru вчера в 12:04
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