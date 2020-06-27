Коронавирус
Нева Спорт«Зенит» не планирует самоизолироваться на базе
Ранее футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» приняли решение уйти на самоизоляцию на клубной базе в подмосковной Баковке. Из-за риска, связанного с выявлением заболевших коронавирусом в других командах РПЛ.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Технологии
В сети выставили на продажу данные 5 млн учащихся Skyeng
По данным газеты, сведения о некоторых клиентах, попавшие в базу, оказались подлинными. Skyeng не подтверждает факт утечки или взлома.
Forbes 05:42
Футбол
«Чертаново» заявило Спортивный городок «Лужники» для участия в Юношеской лиге УЕФА
Футбольная академия "Чертаново" заявила Спортивный городок "Лужники" для участия команды в Юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС Спорт 07:07
Происшествия
СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора
Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних.
РБК 07:44
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Происшествия
Собчак заявила о нападении в захваченном монастыре на Урале
В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак.
РБК 08:00
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня.
REGNUM 04:02
Общество
В российском селе после шаманского обряда ввели карантин
Случаи заражения зарегистрированы после того, как 9-10 июня в селе Шулуты прошел шаманский обряд, в котором приняли участие более 30 человек.
Lenta.ru 07:55
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Политика
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата
Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов.
Евразия Daily 00:22
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 09:46
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
Петровы просят помощи у неравнодушных граждан. На спасение пациента остается очень мало времени.
Evo-rus.com 04:43
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Политика
ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию
ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 07:23
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Происшествия
На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта
"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04