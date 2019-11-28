Если «Зенит» победит «Бенфику», а «Лион» обыграет «Лейпциг», у трех команд окажется по 10 очков. Тогда придется считать очки, набранные в матчах между тремя командами. В этом случае «Зенит» будет уступать обоим конкурентам и не сможет выйти в плей-офф ЛЧ.

«Зенит» не попадет в плей-офф ЛЧ в случае победы «Лиона» в 6-м туре

Спорт день за днем

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Общество Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Политика Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.

Политика Контрактникам в Крыму хотят доплачивать из-за непогоды Минобороны подготовило проект постановления правительства, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10%.

Политика Администрация Трампа сократит расходы на НАТО Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует сократить вклады в бюджет НАТО, а деньги перенаправить в ряд европейских программ по безопасности.

Политика МИД Китая пригрозил США контрмерами за принятый закон по Гонконгу Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая.

Происшествия В Москве задержали женщин, заработавших 19 млн рублей на тренингах В столичном главке СКР сообщили о задержании трех женщин, которые создали без лицензии тренинговый центр "Лайф Прожект" и за пять заработали на проведении программ личностного роста 19 миллионов рублей.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Происшествия При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека Пожар потушили, причины произошедшего выясняются. В середине ноября взрыв произошел рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Петербурге.

Гаджеты Как будет выглядеть iPhone 12 Pro в сравнении с iPhone 11 Pro Дизайнер Бен Гескин опубликовал изображения, на которых демонстрируются iPhone 12 Pro (имя предположительное) с 5,4-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном на 6,7 дюймов.

Автоспорт Валттери Боттас потеряет позиции на старте в Абу-Даби Валттери Боттас не финишировал в прошлой гонке в Бразилии из-за проблем с двигателем.

Футбол Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.

Шоу-бизнес Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.

Общество Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Политика Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов заявил, что новый газовый контракт с Россией должен отвечать двум условиям.

Политика Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».