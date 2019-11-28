Ранее "Зенит" обыграл на своем поле "Лион" со счетом 2:0. "Бенфика" же сыграла вничью с "Лейпцигом" (2:2), что вывело германскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, а матч португальцев и россиян сделала решающим.

«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»

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