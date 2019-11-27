Если «Зенит» победит «Бенфику», а «Лион» обыграет «Лейпциг», у трех команд окажется по 10 очков. Тогда придется считать очки, набранные в матчах между тремя командами. В этом случае «Зенит» будет уступать обоим конкурентам и не сможет выйти в плей-офф ЛЧ.

«Зенит» не попадет в плей-офф ЛЧ в случае победы «Лиона» в 6-м туре

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