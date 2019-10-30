Футбол
Спорт-Экспресс«Зенит» не заметил «Томь» и вышел в четвертьфинал
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
"Зенит" готовится к заходу на золотой дубль 12 лет спустя 31 октября 2007 года в Санкт-Петербурге было холодно и хмуро. В тот день на «Петровский» приехала «Томь», чтобы провести с «Зенитом» матч 1/4 финала Кубка России.
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