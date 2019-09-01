РПЛ
Спорт день за днем«Зенит» обновил свой антирекорд по посещаемости в этом сезоне
На матче 9-го тура РПЛ «Зенит» – «Арсенал» Тула (3:1) присутствовал 42431 человек. Это худший показатель для петербургской команды в новом сезоне чемпионата страны. Ранее сине-бело-голубые провели три встречи на домашней «Газпром Арене».
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«Зенит» установил антирекорд посещаемости на домашнем стадионе
Bookmaker-ratings.ru13 сентября в 17:07
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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Российская газета 12 сентября в 04:19
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МИД Чехии выразил свой решительный протест российскому послу в Праге Александру Змеевскому.
Народные новости 13 сентября в 19:07
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Российская газета 14:00
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RT на русском вчера в 07:56
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В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой
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Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
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