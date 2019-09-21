Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил стартовый состав команды на матч 10-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» на языке жестов. Видео клубная пресс-служба опубликовала в твиттере.

«Зенит» объявил состав на матч с «Рубином» на языке жестов

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