Футбол
АБН«Зенит» объявил состав на матч с «Рубином» на языке жестов
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил стартовый состав команды на матч 10-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» на языке жестов. Видео клубная пресс-служба опубликовала в твиттере.
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Сутормин отомстил «Рубину» за «дурилку картонную», VAR не поверил «слезам» Дзюбы
Спорт уик-эндвчера в 20:48
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» с помощью жестового языка
Чемпионатвчера в 11:44
Сутормин забил свои первые голы за «Зенит». Само собой, «Рубину», кому же еще?
Sport24.ruвчера в 14:05
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Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Здоровье
Как отличить рак желудка от гастрита или язвы, рассказали медики
Медики из Италии рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы.
Актуальные Новости вчера в 10:20
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Принц Гарри и Меган Маркл посетят четыре страны Африки
В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место.
REGNUM 20 сентября в 09:22
Политика
Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Футбол
М. Фернандес: не могу сказать о России плохого слова, чувствую, что я дома
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как чувствует себя в России.
Чемпионат 04:07
Политика
Шойгу рассказал о своей главной мечте
Российский министр обороны Сергей Шойгу признался, что его главная мечта — вернуться в Сибирь, чтобы строить там города.
РЕН ТВ 02:35
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия вчера в 18:28
Армия и оружие
Нацисты «Айдара»* заявили о занятии части Горловки и отказались выполнять приказы Киева (видео)
Боевики нацистского карательного батальона «Айдар»* заявили о занятии части Горловки и отказались выполнять приказы украинского командования, связанные с выполнением минских соглашений об отведении сил и средств от линии соприкосновения.
ИА Новороссия 02:46
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru вчера в 22:17
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Нева Спорт вчера в 13:36
Футбол
«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на очную встречу
«Оренбург» и «Локомотив» определились с составами на матч 10-го тура чемпионата России.
Евро-футбол.ру 03:31
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM вчера в 14:01
Гаджеты
В России стартовали продажи новых iPhone
В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продаже. В связи с этим ритейлер re:Store открылся раньше.
RuNews24.ru 20 сентября в 02:15
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Спорт
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Ведомости 03:45
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости 20 сентября в 20:33
Интернет
Google добавил четыре новые функции в Android TV
Google добавил четыре новые функции в «умные» телевизоры, работающие на базе ОС Android TV.
Актуальные Новости 04:04
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com 03:52
Политика
Шойгу словами из Жванецкого ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии
Министр обороны России Сергей Шойгу считает надуманными заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы раздутом российском оборонном бюджете.
РЕН ТВ 02:37
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками.
Российская газета 00:51