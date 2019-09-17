Стоит отметить, что Сергей Семак выбрал довольно оборонительный состав на игру.

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Лионом»

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