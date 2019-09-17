Лига чемпионов

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Лионом»

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 17 сентября
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Стоит отметить, что Сергей Семак выбрал довольно оборонительный состав на игру.
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