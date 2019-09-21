Футбол
Нева СпортСемак определил стартовый состав «Зенита» на матч с «Рубином»
Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч десятого тура Российской Премьер-лиги против казанского «Рубина». Место в воротах займет Андрей Лунев. В защите выступят Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович и Игорь Смольников.
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Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ
К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru 13:44
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Российская газета 14:03
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В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
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Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге.
Sport24.ru 11:39
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
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«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
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В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
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Эрдоган допустил покупку Patriot у США
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В Красноярской области временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 отстранен от работы до окончания служебной проверки.
Инфо24 вчера в 11:16
Общество
В России изменят систему взыскания долгов
Согласно концепции нового закона, должник сможет погасить долг в досудебном порядке в течение 30 дней.
ПензаСМИ 19 сентября в 05:33
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Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru 18 сентября в 20:37
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике
Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.
РБК 13:20
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Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Фёдором Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева впервые опубликовала фото со свадьбы с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.
Газета Кемерова 18 сентября в 08:54
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском вчера в 09:53
Происшествия
В Брянске задержали убийцу двух сотрудников спецсвязи
Сегодня, 20 сентября, в Брянске произошло жестокое убийство двух сотрудников спецсвязи. Как сообщили источники, подозреваемый уже задержан.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 13:24
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие
В Минобороны объяснили волнение Пентагона из-за «десакрализации F-35»
Пентагон не напрасно и не безосновательно высказывает опасения по поводу вероятной десакрализации американских истребителей F-35 турецкими расчётами зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», закупленных Анкарой у России.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
5-летнего мальчика призвали в армию на Украине
Газета.Ru 09:55
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58