Футбол

Нева СпортНева СпортСемак определил стартовый состав «Зенита» на матч с «Рубином»

Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч десятого тура Российской Премьер-лиги против казанского «Рубина». Место в воротах займет Андрей Лунев. В защите выступят Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович и Игорь Смольников.
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