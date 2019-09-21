Футбол
Невские Новости«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов. Видео, на котором футболисты рассказывают о себе, появилось в соцсетях сине-бело-голубых.
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Сутормин отомстил «Рубину» за «дурилку картонную», VAR не поверил «слезам» Дзюбы
Спорт уик-эндвчера в 20:48
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» с помощью жестового языка
Чемпионатвчера в 11:44
Сутормин забил свои первые голы за «Зенит». Само собой, «Рубину», кому же еще?
Sport24.ruвчера в 14:05
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Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
Уралинформбюро 03:02
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество
Сваха из «Давай поженимся» рассказала о выживании на маленькую пенсию
Сваха из телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова дала россиянам совет о том, как выжить на маленькую пенсию.
Lenta.ru 04:06
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Происшествия
Командир севшего в кукурузном поле А321 вернулся к полетам
Дамир Юсупов, командир аварийно севшего в кукурузном поле самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» вернулся к полетам, сообщили «РИА Новости» в компании-перевозчике.
Коммерсантъ 04:54
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ вчера в 17:59
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42
Политика
Порошенко прокомментировал информацию о подготовке путча
Депутат от президентской партии «Слуга народа» Богуцкая заранее сообщит о том, когда экс-президент Украины Порошенко начнет путч.
ИА Новороссия 03:39
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Нева Спорт вчера в 13:46
Армия и оружие
Министр обороны Шойгу назвал главную угрозу для России
Главной угрозой для Российской Федерации является вера Соединенных Штатов Америки в свое силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги.
REGNUM 05:26
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама «Дорога через войну»
Посмотреть на экспозицию пришли ветераны войны и школьники.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:19
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru вчера в 22:17
Финансы
Как рискует Украина: «Курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн и выше»
Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.
REGNUM 19 сентября в 09:42
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Энергетика
Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Политика
Сын Порошенко заставляет семью общаться только на украинском языке
Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что его младший сын Михаил заставил членов семьи разговаривать дома исключительно на украинском языке.
iReactor 04:11