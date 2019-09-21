Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов. Видео, на котором футболисты рассказывают о себе, появилось в соцсетях сине-бело-голубых.

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов

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