Футбол
Невские Новости«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов. Видео, на котором футболисты рассказывают о себе, появилось в соцсетях сине-бело-голубых.
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Сутормин забил свои первые голы за «Зенит». Само собой, «Рубину», кому же еще?
Sport24.ruвчера в 14:05
Сутормин отомстил «Рубину» за «дурилку картонную», VAR не поверил «слезам» Дзюбы
Спорт уик-эндвчера в 20:48
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» с помощью жестового языка
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Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
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Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Армия и оружие
В Сирии обнаружили «мёртвую зону» российских систем ПВО
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о невидимой «мёртвой зоне», определяемой радиусом в сотни километров, образованной вокруг российской военной авиабазы «Хмеймим», попадая в которую, любой летательный аппарат, ракета или же реактивный снаряд, будут уничтожены с практически 100% вероятностью.
Avia.pro 02:25
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию
"Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - отметил Шойгу.
ТАСС 02:05
Футбол
Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин»
АБН вчера в 14:20
Политика
Украина воздержится от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Политическая Экспертиза вчера в 05:25
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
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Полностью ликвидирован пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке
Пожар в торговом центре «Максим» полностью ликвидирован спасателями во Владивостоке.
REGNUM 01:39
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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» со счетом 0:2
Московский Комсомолец вчера в 19:49
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Космос
Завершена сборка ракеты «Союз-ФГ»
Коммерсантъ вчера в 17:42
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 20 сентября в 06:46
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 20 сентября в 09:53
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Группа «Ленинград» прокомментировала скандал после концерта в Ростове
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 11:16
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
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В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками.
Российская газета 00:51
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Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии
Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье
Ранее синоптики давали два варианта прохождения тайфуна над Приморьем. Тайфун пройдет над регионом по более благоприятной траектории.
РИА Новости 00:36
Здоровье
Минздрав России назвал безопасную дозу алкоголя на каждый день
Эксперты Министерства здравоохранения России назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно.
Реальное время 18 сентября в 22:58
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Авто
В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов
МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов.
Аргументы недели вчера в 09:44