Футбол
Невские Новости«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов. Видео, на котором футболисты рассказывают о себе, появилось в соцсетях сине-бело-голубых.
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Сутормин отомстил «Рубину» за «дурилку картонную», VAR не поверил «слезам» Дзюбы
Спорт уик-эндвчера в 20:48
Сутормин забил свои первые голы за «Зенит». Само собой, «Рубину», кому же еще?
Sport24.ruвчера в 14:05
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» с помощью жестового языка
Чемпионатвчера в 11:44
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Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Происшествия
В Паттайе россиянин погиб, упав с балкона гостиницы
Россиянин погиб, упав с балкона четвертого этажа одного из отелей таиландского курортного города Паттайя.
ТАСС 06:16
Политика
Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между армиями России и Украины.
Известия 02:28
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Авто
Миллиардеру не понравился новый Land Rover Defender и он выпустит свой
Российская газета 19 сентября в 07:05
Футбол
«Локомотив» выиграл у «Оренбурга» в чемпионате России
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в выездном матче 10-го тура чемпионата России.
РБК 06:55
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Наука
Впервые реконструирована анатомия денисовца
Генетики воссоздали внешний вид вымерших родственников современных людей – денисовцев.
МедиаПоток 20 сентября в 02:45
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие
Иран продемонстрировал ракету с новой боеголовкой
В Иране во время парада продемонстрирована баллистическая ракета "Хорремшехр" с новой боеголовкой.
Вести.Ru 05:46
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Футбол
«Крылья Советов» спаслись от поражения в матче в Грозном
В Грозном закончился матч 10-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Крыльями Советов".
ТРК Губерния вчера в 09:20
Общество
Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
В Лос-Анджелесе умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон.
Ведомости 04:42
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Политика
Порошенко оценил последствия нового Майдана на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, к чему может привести новый Майдан.
ТК Звезда вчера в 21:46
Политика
Родственник Джона Кеннеди баллотируется в сенат США
Внучатый племянник 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди, член палаты представителей США Джо Кеннеди объявил о своём намерении баллотироваться в сенат.
RT на русском 06:52
Космос
Китай получил первые снимки необычного вещества, найденного на Луне
Китайский лунный аппарат Yutu-2 отправил новые снимки странного вещества, которое он нашел рядом с небольшим кратером на дальней стороне Луны.
Южный Федеральный вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались
26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru 04:27
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства
Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.
РИА Новости 05:45
Кино
Сталлоне рассказал, кто из актеров претендовал на роль Рэмбо
РИА Новости 05:23
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20