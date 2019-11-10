РПЛ

Газета.RuГазета.RuГол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Петербургский "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Сердар Азмун.
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