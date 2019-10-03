Лига чемпионов
SM News«Зенит» намерен одержать первую победу в Лиге чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» второго октября проведёт на своём поле матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперником выступит португальская «Бенфика». Пока у хозяев на очко больше — они сыграли вничью 1:1 с французским «Лионом».
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Назначен новый исполнительный директор «Спартака»
Новым исполнительным директором московского "Спартака" назначен Максим Власов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Газета.Ru вчера в 11:07
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Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ
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Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Патент недели: как точно определить скрытую угрозу
Разработка российских биохимиков направлена на анализ кокковой микрофлоры, которая играет определяющую роль в функционировании слизистых оболочек.
Популярная механика 06:04
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Политика
Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения
2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения.
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Политика
Путин пообещал создать единое экономическое пространство ЕАЭС и Китая
Напомним, 5 июня посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский на Российско-Китайском деловом форуме заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о формировании большого Евразийского партнерства, которое будет развиваться одновременно с китайской экономической программой «Один пояс — один путь».
Красная весна 15:03
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.
RT на русском 09:23
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 01 октября в 13:40
Футбол
Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
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Наука
Ископаемая рыба дает новое понимание эволюции
Находка позволяет по-новому взглянуть на эволюцию этих животных и пролить свет на восстановление морских экосистем после массового вымирания, произошедшего 66 миллионов лет назад.
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Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Политика
Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину
Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.
ИА Новороссия 16:06
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе.
Российская газета 04:58
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Политика
Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине
На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум.
РЕН ТВ 17:06
Культура
Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.
Комсомольская правда 02:45
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В Приамурье вновь выявлен очаг африканской чумы свиней
RuNews24.ru 18:09