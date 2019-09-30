Лига чемпионов
LiveSport.ru«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над лиссабонской «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Счет в матче был открыт на 21-й минуте.
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Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
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Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.
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В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка
В Балашихе задержали 15-летнего подростка, который убил свою ровесницу из параллельного класса.
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
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Путин оценил выступление Греты Тунберг
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Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
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Путин допустил продление на год контракта с Украиной по транзиту газа
Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин.
RT на русском 05:11
Происшествия
Подозреваемых в избиении задержанного до смерти полицейских уволили
Общественное мнение вчера в 06:32
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
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Газета.Ru 04:57
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Глава французской организации оценил привлекательность Крыма
Глава французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, побывавший в Крыму со своей делегацией весной, отметил привлекательность региона России для туристов, передает РИА Новости.
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Китайский фонд может купить компанию «Интурист»
Китайский инвестиционный фонд Fosun рассматривает покупку компании «Интурист».
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Наука
Дрон с камерой помог взвесить гладких китов
Исследователям удалось определить массу китов с помощью снимков, сделанных с дрона, рассказывается в Methods in Ecology and Evolution.
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Футбол
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА.
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Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире
Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.
Газета.Ru 03:42
Происшествия
В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве стоматолога
Правоохранители в Дагестане задержали подозреваемого в убийстве стоматолога из города Дербента — им оказался 39-летний местный житель.
REGNUM 04:29
Происшествия
Пилоту сгоревшего SSJ-100 предъявили обвинение
Сообщается, что командиру экипажа самолета Денису Евдокимову предъявили обвинение по делу о катастрофе в столичном аэропорту "Шереметьево".
The Moscow Post вчера в 10:55
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство
Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
Lenta.ru 05:00