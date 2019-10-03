Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на поле «Газпром-Арены». Как сообщает корреспондент УтроNews, стадион впервые принял игру Лиги чемпионов.

Здоровье Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.

Наука Составлен список самых безопасных стран на случай глобальной пандемии Эпидемиологи составили список стран, которые станут безопасным убежищем в случае глобальной пандемии.

Энергетика Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.

Хоккей Михеев отметился двумя очками в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев набрал два очка в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

Политика Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.

Происшествия Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.

Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Политика Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Транспорт Три новые станции метро откроют в Петербурге В четверг, 3 октября, в Санкт-Петербурге откроют для пассажиров три новые станции Фрунзенского радиуса метро — «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская», пишет «РИА Новости».

Происшествия Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.

Здоровье Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".

Футбол «Краснодар» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" дома потерпел поражение от испанского "Хетафе" со счетом 1:2.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $57 за баррель впервые с лета В сентябре стоимость барреля нефти марки Brent за несколько минут упала более чем на 5%, достигнув на минимуме отметки $64,5. Это произошло на фоне атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Политика Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.