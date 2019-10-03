Лига чемпионов
УтроNews«Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов
Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на поле «Газпром-Арены». Как сообщает корреспондент УтроNews, стадион впервые принял игру Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Ангел-хранитель «Зенита» и Караваев в полёте. Яркие фото победы над «Бенфикой»
Чемпионатвчера в 02:00
Дзюба феерит теперь и в Лиге чемпионов, Тедеско сравнивают с Романцевым, Овечкин начал с мини-шедевра
Спорт-Экспрессвчера в 11:15
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия вчера в 21:27
Наука
Составлен список самых безопасных стран на случай глобальной пандемии
Эпидемиологи составили список стран, которые станут безопасным убежищем в случае глобальной пандемии.
Дни24 02 октября в 14:00
Происшествия
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину
Вестник вчера в 21:15
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Хоккей
Михеев отметился двумя очками в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ
Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев набрал два очка в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".
ТАСС 02 октября в 21:45
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
РБК 02 октября в 18:31
Политика
Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Происшествия
Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США
В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Хоккей
Крэйг Мактавиш: «Да мне все понравилось в России! И работа тренером, и люди вокруг, и игроки»
Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш в интервью «СЭ» признался, что ему все понравилось в России.
Спорт-Экспресс 00:55
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Политика
Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов
Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 10:26
Транспорт
Три новые станции метро откроют в Петербурге
В четверг, 3 октября, в Санкт-Петербурге откроют для пассажиров три новые станции Фрунзенского радиуса метро — «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская», пишет «РИА Новости».
Известия 02 октября в 18:14
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 02 октября в 07:02
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru вчера в 14:47
Футбол
Анхель Ди Мария: «Все плакали после речи Месси на Кубке Америки»
Sportbox.RU вчера в 13:34
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" дома потерпел поражение от испанского "Хетафе" со счетом 1:2.
Нева Спорт вчера в 17:01
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $57 за баррель впервые с лета
В сентябре стоимость барреля нефти марки Brent за несколько минут упала более чем на 5%, достигнув на минимуме отметки $64,5. Это произошло на фоне атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
РБК вчера в 10:52
Политика
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.
РИА Новости вчера в 13:54
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Калгари», у Задорова передача
Sport24.ru 00:04
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс вчера в 06:44
Происшествия
В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на складе
В Колпинском районе Санкт-Петербурга возник пожар на складе.
Вести.Ru 00:30