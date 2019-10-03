Лига чемпионов
Lenta.ru«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» одержал победу над португальской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла 2 октября на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч на 21-й минуте забил нападающий Артем Дзюба.
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