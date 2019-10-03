Лига чемпионов
ТАСС«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов, выиграв у «Бенфики»
Российский футбольный клуб "Зенит" дома победил португальскую "Бенфику" со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 51682 зрителей.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» легко вышел на первое место в группе, но беспокоят травмы Смольникова и Дзюбы
Спорт день за днемвчера в 16:56
Второй гол «Зенита» «Бенфике» был засчитан после консультации с VAR. Офсайда не было
Sports.ruвчера в 16:33
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Происшествия
Сбербанк проводит расследование возможной утечки данных клиентов
Сбербанк прокомментировал информацию об утечке персональных данных клиентов.
Газета.Ru 01:09
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил еще одного робота на астероид Рюгу
Известия вчера в 13:49
Здоровье
Врачи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 подали заявления на увольнение из-за маленьких зарплат.
Life.ru вчера в 23:30
Политика
Путин: в США использовали антироссийскую риторику для атак на Трампа
В США использовали антироссийскую риторику как повод для атак на президента Дональда Трампа.
ТК Звезда вчера в 10:18
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru вчера в 05:22
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК вчера в 11:17
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
REGNUM вчера в 09:10
Политика
Британия изменила антироссийские санкции из-за исследования Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Единоборства
Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами
Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне.
Коммерсантъ вчера в 23:24
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
По данным Лиги защиты пациентов, летом 2018 года врачебная комиссия города подтвердила назначение окрелизумаба 68 больным, но комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не стал производить закупку.
РБК 02:01
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия вчера в 16:01
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Транспорт
Трутнев поручил решить вопрос с парковками во Владивостоке
РИА Новости 01:52
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Кино
Отреставрированная «Калина красная» Шукшина выходит в повторный прокат
Интерфакс - Россия 02:04
Гаджеты
Samsung закроет производство смартфонов в Китае
Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии.
Ведомости вчера в 19:19
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
На YouTube опубликован первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены».
Югополис вчера в 16:10
Экономика
Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента
По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5 процента.
Российская газета 01:40
Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
Гаджеты
Garmin запускает умные часы MARQ Commander
У Garmin есть своя ниша на рынке умных часов для людей, которым действительно небезразличны собираемые устройством данные — расстояние, высота, темп и т.д. Таким образом, компания вкладывает много усилий в свои премиальные продукты, такие как модельный ряд MARQ и его последней моделью под названием MARQ Commander.
ГЛАС.RU вчера в 09:01
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service 01 октября в 11:46