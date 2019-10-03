Лига чемпионов
Евразия Daily«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов: Дзюба лучший
Встреча «Зенита» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арена» закончилась победой хозяев поля со счетом 3:1.
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