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Евразия DailyЕвразия Daily«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов: Дзюба лучший

Встреча «Зенита» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арена» закончилась победой хозяев поля со счетом 3:1.
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