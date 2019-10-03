Лига чемпионов
LiveSport.ru«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над лиссабонской «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Счет в матче был открыт на 21-й минуте.
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Чем удивил «Зенит». Рабинер — о победе клуба из Петербурга над «Бенфикой»
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