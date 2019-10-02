Лига чемпионов
LiveSport.ru«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над лиссабонской «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Счет в матче был открыт на 21-й минуте.
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Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ
Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Газета.Ru 16:04
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК 16:03
Спорт
Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры
35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
Pravda.Ru 06:57
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Политика
Консульства стран ЕС в РФ не выдадут виз жителям Донбасса
Консульства стран ЕС в РФ не выдадут виз жителям Донбасса Для получения шенгенской визы жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны обращаться в консульства на Украине, а не в России — даже если они ранее получили паспорт РФ.
Коммерсантъ 12:24
Политика
Медведев прибыл на Кубу на переговоры с главой страны
Народные новости 07:24
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 06:03
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика
Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса
Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.
Коммерсантъ 08:32
Кино
THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд
Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Здоровье
Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона
Независимо от привычек и вкусовых предпочтений специалист порекомендовала россиянам меньше есть (а в идеале и вовсе отказаться) колбас и сосисок, а также красного мяса и полуфабрикатов.
Medical Note 01:29
Здоровье
Эти ежедневные привычки помогут сократить калории и похудеть
Исследования показали, что привычка дергать ногами под столом поможет сжечь до 350 килокалорий.
Южный Федеральный 04:47
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
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Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
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Экономика
Рейтинг бизнес-элиты от Vanity Fair: золотое дно эпохи «стриминга»
В рейтинге мировой элиты, опубликованной журналом Vanity Fair, в номинации «новый и старый истеблишмент» (как правило, в эту номинацию попадают люди в возрасте) были перечислены самые влиятельные представители «старой гвардии».
ИноСМИ 17:20
Происшествия
В Самаре воспитанник детдома получил срок за кражу шоколадок
Самарский суд приговорил 20-летнего воспитанника детдома Игоря Шамина почти к трем годам колонии за кражу коробки с шоколадками, сумму ущерба оценили в 1,6 тыс. рублей.
Московский Комсомолец 16:57
Футбол
Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером»
Sport24.ru вчера в 16:55
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Баскетбол
«Химки» обыграли «Маккаби», Швед набрал 22 очка
Нева Спорт 15:42
Игры
Состоялся выход Call of Duty Mobile
Состоялся релиз мобильной версии Call of Duty Mobile.
The GEEK 01 октября в 07:39