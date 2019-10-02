Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге

Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над лиссабонской «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Счет в матче был открыт на 21-й минуте.
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Консульства стран ЕС в РФ не выдадут виз жителям Донбасса Для получения шенгенской визы жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны обращаться в консульства на Украине, а не в России — даже если они ранее получили паспорт РФ.
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