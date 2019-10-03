Лига чемпионов

УтроNewsУтроNews«Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов

Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на поле «Газпром-Арены». Как сообщает корреспондент УтроNews, стадион впервые принял игру Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
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После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

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Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота вышла в море на государственные испытания.
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При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека

При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.
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На трассе «Таврида» в Крыму в ДТП погибли два человека

При столкновении легкового автомобиля Chevrolet Aveo, грузовика Renault Magnum и ГАЗели на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека.
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За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Проекты закона об особом статусе Донбасса согласуют с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Богдан Яременко.
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Генетическое редактирование придало мухам ядовитость бабочек

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Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

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