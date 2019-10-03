Лига чемпионов
УтроNews«Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов
Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на поле «Газпром-Арены». Как сообщает корреспондент УтроNews, стадион впервые принял игру Лиги чемпионов.
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Дзюба феерит теперь и в Лиге чемпионов, Тедеско сравнивают с Романцевым, Овечкин начал с мини-шедевра
Спорт-Экспрессвчера в 11:15
На матч «Зенит» – «Бенфика» пришли 51 683 болельщика. Это первый матч ЛЧ на «Газпром Арене»
Sports.ru02 октября в 16:30
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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В парламенте Нидерландов требуют признать вину Украины в крушении МН17
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3 октября 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота вышла в море на государственные испытания.
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При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека
При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.
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На трассе «Таврида» в Крыму в ДТП погибли два человека
При столкновении легкового автомобиля Chevrolet Aveo, грузовика Renault Magnum и ГАЗели на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека.
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При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Армия и оружие
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией
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Генетическое редактирование придало мухам ядовитость бабочек
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