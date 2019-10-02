Лига чемпионов
LiveSport.ru«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над лиссабонской «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Счет в матче был открыт на 21-й минуте.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Армия и оружие
Поставка четырех Су-30СМ Минску ожидается в ноябре
Политика Сегодня вчера в 06:16
Культура
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 07:23
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
РИА Новости 07:35
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Недвижимость
Первичное жилье в России перестало расти в цене
Сокращение спроса на новые квартиры в третьем квартале связано с ощутимым ростом цен в последний год и незначительным снижением ипотечной ставки, пояснил гендиректор портала Павел Луценко.
REGNUM 01:41
Футбол
Эриксен назвал чушью новость об измене своей девушки с одноклубником
Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен опроверг информацию о том, что его девушка Сабрина Квист изменила ему с одноклубником Яном Вертонгеном.
Sportmail.ru вчера в 11:23
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-12", на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов в космосе Хазаа аль-Мансури, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле.
ТАСС 03:42
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг возвращение актрисы в телеэфир
Как сообщил концертный директор Анастасии Стас Христов, она собирается лично рассказать поклонникам о своем здоровье.
Телепрограмма вчера в 05:01
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 01 октября в 09:25
Здоровье
Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак
В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.
Вести.Ru 06:23
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
"Интер РАО" сообщила о возобновлении поставок электроэнергии Украине, которые фактически были прекращены в 2015 году.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Кино
Вышел трейлер комедии Гая Ричи «Джентльмены»
В Сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Культуромания вчера в 14:28
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Газета.Ru вчера в 12:02
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 01 октября в 03:20
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:06
Происшествия
12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым
В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас.
StarHit.ru 30 сентября в 19:00