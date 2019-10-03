Лига чемпионов
REGNUM«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября, петербургский «Зенит» обыграл на своем поле «Бенфику» — 3:1. Это был первый матч Лиги чемпионов, который «Зенит» проводил на Газпром-арене. На матче присутствовали чуть более 50 тысяч зрителей.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» легко вышел на первое место в группе, но беспокоят травмы Смольникова и Дзюбы
Спорт день за днем16:56
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:09, Вашингтон
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина.
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
Футбол
Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
Политика
Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Общество
Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн
Футбол
Юрий Семин: «Думаю, в этом сезоне „Атлетико“ выиграет Лигу чемпионов»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) заявил, что мадридский клуб выиграет этот турнир.
Наука
Гипотеза «квантовой пены» объяснила загадку космической энергии
Традиционная теория говорит, что пространство-время должно быть наполнено огромным количеством энергии - примерно на 10 в 120 степени больше, чем обнаружили ученые.
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Наука
Источниками пластиковых отходов в Южной Атлантике оказались корабли
Половина попадающих в Южную Атлантику пластиковых бутылок приходится на Китай.
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
Здоровье
Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие
Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.
Культура
В Чехии умер знаменитый певец Карел Готт
Армия и оружие
Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.
Авто
Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой второй раз
Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины по трейд-ин
Здоровье
Ученые назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики
Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку».
Политика
Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа
Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Гаджеты
Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре
Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
Шоу-бизнес